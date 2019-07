Stabile del Veneto, Padova rinsalda il legame con il suo teatro

Mercoledì è stata presentata la stagione "stellare" 2019-2020, con appuntamenti al Verdi e alle Maddalene di Padova, oltre che al Goldoni di Venezia. Sono più di 50 titoli per oltre 220 serate di spettacolo. Le produzioni del Tsv sono 16, il doppio dell'anno scorso, con 7 nuove produzioni e 5 debutti in prima nazionale: insomma, come fa notare l'assessore Colasio, alla continuità si somma l'innovazione. Intanto crescono i numeri (+15% di spettatori e +35% di abbonati) e un nuovo teatro si aggiunge alla famiglia: il Del Monaco di Treviso. Le interviste a Andrea Colasio, assessore alla Cultura del Comune di Padova, e Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova.