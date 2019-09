«Mercoledì 25 settembre la fine dei lavori su Ponte Darwin»: l'annuncio di Veneto Strade

Riceviamo da Veneto Strade e pubblichiamo:

"Veneto Strade si scusa con l’utenza per i disagi provocati durante i lavori di sostituzione dei giunti sul Ponte Darwin a Padova. Mercoledì 25 settembre nel pomeriggio termineranno i lavori in direzione Castelfranco Veneto-Padova, ponendo fine ai disagi di queste settimane, tenendo presente che sono stati realizzati lavori fondamentali per la sicurezza della circolazione. Lavori che non potevano essere procrastinati nel tempo e che non avevano altre possibili modalità di esecuzione. Nell’altra carreggiata direzione Padova-Castelfranco, essendoci solo 7 giunti da cambiare, i lavori saranno eseguiti sabato e domenica sperando in tal modo di provocare minori disagi agli utenti".