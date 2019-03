Tre studenti dell'ateneo saranno premiati in memoria di Elisa Valent a tre anni dalla morte

A tre anni dalla tragica scomparsa della studentessa di Filologia moderna morta in un incidente stradale in Spagna durante il suo soggiorno Erasmus, l'Università di Padova e Generali Italia tornano a mettere a disposizione tre borse di studio intitolate alla memoria di Elisa Valent.

La cerimonia

I premi sono destinati a giovani studenti meritevoli iscritti all’ateneo patavino in un corso di laurea magistrale afferente alla Scuola di scienze umane, sociali e del patrimonio culturale, che si impegnano a svolgere un progetto di tesi all’estero nell’ambito degli studi umanistici, linguistici e filologici per un periodo di almeno tre mesi. La cerimonia di premiazione si svolge il 20 marzo alle 15.30 nella sala Scattola di palazzo Maldura e seguirà, nello spazio verde, "Alberi. Letture in

giardino per Elisa Valent".

I vincitori

I tre studenti scelti dall’apposita commissione sono Elies Oliveras Ivo, Stefania Zammataro e Carlo Fiorotto. Elies Oliveras Ivo ha presentato una ricerca che sta svolgendo con un soggiorno di quattro mesi al Cescm di Poitiers, centro di eccellenza per la Medievistica, per la laurea triennale in Lettere moderne. Il progetto di tesi "Umile e alta più che creatura: la canzone mariana nella poesia provenzale" si propone di elaborare un nuovo corpus dei canti alla Vergine presenti nella tradizione provenzale. Stefania Zammataro, iscritta al corso di laurea magistrale in Sviluppo locale, presenta la tesi "The social impact of marginalisation among young people in the Parisian Goutte d’Or neighbourhood and the effectiveness of public active security and inclusive policies", sviluppata in parte all’Université Panthéon-Sorbonne 1 di Parigi. Carlo Fiorotto sarà premiato per la tesi "Sovranità e disciplinamento tra Hobbes e Foucault" del corso di laurea triennale in Filosofia dedicata al pensiero politico di Gilbert Simondon. Iscritto al corso magistrale in Scienze filosofiche, sta svolgendo la sua ricerca all’Université Paris 4 Panthéon-Sorbonne.