Mostra di Sergio Bonelli a Milano: presentato il Tex World di Montegrotto, parco tematico dedicato al celebre personaggio

Settant’anni di Tex Willer, festeggiati con una mostra a Milano che celebra questo personaggio, che resiste dal 1948. Presente anche il sindaco di Mortandello di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello.

Bonelli e Montegrotto

Il rapporto tra Bonelli e la cittadina termale è consolidato. Il papà di Tex per anni ha passato le sue vacanze nella località termale, per questo l’idea del parco sul Monte Oliveto, sotto cava Bonetti. Qui il figlio di Sergio Bonelli vuole far sorgere il parco tematico dedicato a Tex Willer.

Tex World

Oltre alle tavole e il tanto materiale esposto, c’è anche un plastico che riproduce la cava Bonetti, dove la famiglia Bonelli vorrebbe creare questo parco tematico, il Tex World. “Una zona di Montegrotto che è coerente con la nostra vocazione turistica, un progetto che ci affascina”, ha commentato il sindaco Riccardo Mortandello.