L'arte incontra l'Arma: Thomas Prearo dona "Genesi" alla caserma di Galzignano

Si è svolta sabato 8 giugno la cerimonia di consegna che ha visto protagonisti il pittore e le autorità civili e militari.

L'opera

Il luogo prescelto è stata la caserma di Galzignano Terme, dove l'opera d'arte intitolata "Genesi" ha trovato alloggio. Il dipinto vuole rappresentare la comunanza di ideali e valori che riuniscono tutti gli appartenenti alla Benemerita Arma dei carabinieri, quelli in servizio, in congedo e i loro familiari. Di questi fa parte lo stesso Thomas Prearo, 37enne figlio di un appuntato ora in pensione. Thomas, artista diversamente abile, da sempre è impegnato nella diffusione dell'idea della disabilità come valore aggiuanto all'arte. Numerose le sue esposizioni in regione e non solo, con critici del calibro di Vittorio Sgarbi che nei suoi confronti hanno espresso giudizi molto positivi.

I protagonisti

Alla consegna dell'opera, ceduta in comodato d'uso gratuito, ha presenziato il comandante della compagnia di Abano Terme, a cui la stazione di Galzignano fa capo, tenente colonnello Marco Turrini. Con lui tutti i membri della stazione locale e il comandante Sergio Ferrigno, oltre al sindaco Riccardo Masin, al parroco e a rappresentanti della polizia locale. Madrina dell'evento è stata Clizia, la moglie del maresciallo maggiore Ferrigno.