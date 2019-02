Dalla teoria alla pratica: esperienza in corsia per 300 tirocinanti dell'Università di Padova

Dalle aule universitarie all'esperienza "sul campo" in ambulatori e corsie di quattro ospedali dell'Ulss 6 Euganea per prendere dimestichezza con il mondo della malattia, della prevenzione e della cura, unitamente alla grammatica dell'umanizzazione, compiendo attività pratiche sotto la supervisione di un tutor medico: da lunedì 25 febbraio trecento studenti tirocinanti dell'Università di Padova faranno il loro ingresso, a gruppi, nei presidi ospedalieri di Piove di Sacco, Schiavonia, Cittadella e Camposampiero per corroborare competenze, accrescere l'identità professionale, relazionarsi col mondo del lavoro.

I tirocini

Ognuno di loro effettuerà tre periodi di tirocinio: in area medica (299 presenze), in area chirurgica (299) e in area materno-infantile (Pediatria 121, Ginecologia 187). Sarà dunque un importante percorso di tirocinio professionalizzate, dalla didattica all'affiancamento dell'assistenza. Ogni studente universitario affiancherà infatti un medico dell'Ulss Euganea, seguendone i medesimi orari di lavori, turni e attività. Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, spiega: «Sapere, saper fare e saper essere sono i capisaldi della professione medica e noi siamo orgogliosi di contribuire a formare i "camici bianchi" del futuro. I giovani professionisti, frequentando i nostri ambulatori e le nostre corsie, potranno vedere con i propri occhi e fare tesoro dell’organizzazione del sistema sanitario veneto. È pertanto con grande piacere che diamo il benvenuto a questi 300 tirocinanti, a riconoscimento delle competenze professionali della nostra rete ospedaliera e della qualità dell’assistenza erogata dai nostri professionisti della salute. L'intero progetto va a consolidare un rapporto molto costruttivo tra l'Ulss 6 Euganea e l'Università degli Studi di Padova e in particolare la sua blasonata Scuola di Medicina e Chirurgia».