Tony Gallo, l'arte ai tempi della quarantena

Pochi giorni prima che Padova diventasse “zona rossa” siamo stati a trovare Tony Gallo nel suo nuovo laboratorio artistico. Uno spazio grandissimo nel cuore del suo quartiere, l’Arcella. Un luogo al momento ancora top secret ma come dice lo stesso artisti, «vedrai che non lo rimarrà per molto. E’ solo che avevo bisogno di uno spazio dove poter lavorare e dar aria ai lavori che non mi piaceva vedere impacchettati. E per lavorare è bene stare da soli, in un posto dove ci si possa concentrare solo su quello».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si muove in skateboard dentro questo grande magazzino che magicamente è diventato uno spazio espositivo dove sono segnati anche i periodi artistici dello stesso Tony Gallo. Ci sono i primi personaggi ma ci sono anche le sculture, una disciplina alla quale si sta approcciando dopo aver frequentato maestri di quell’arte. Ci sono anche dei personaggi pronti a prendere vita su qualche muro della città. Solo non si sa quando. E dove.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sta preparando delle tele che andranno ad Amsterdam, che ci mostra: «Sto utilizzando tecniche diverse, non solo spray ma anche pennelli, rulli, l’aerografo». Dietro di lui, come nella stanza che e posizionata opposta all’entrata, tantissime bombolette e secchi di colore: «Ho fatto scorta prima della quarantena». Anche questo un segno dei tempi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.