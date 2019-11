Splendido anche in versione fumetto: il Caffé Pedrocchi protagonista nell'ultimo numero di “Topolino”

È una semplice vignetta. Eppure ha già fatto il giro del Web. Perché non capita certo tutti i giorni di vedere un simbolo di Padova raffigurato sul fumetto più celebre d'Italia: il Caffé Pedrocchi approda su “Topolino”.

La vignetta

Lo storico caffé patavino appare sul numero 3336 dell'edizione settimanale del fumetto nella storia “Zio Paperone e il cavatappi quadridimensionale” (soggetto di Francesco Artibani e Roberto Natalini, sceneggiatura di Francesco Artibani e disegni di Paolo Mottura). E anche se in un contesto differente dalla realtà (si vede un vecchio tram numero 6 transitargli davanti e un paio di auto parcheggiate sullo sfondo) la vignetta ha subito rapito per la precisione dei dettagli e la somiglianza col vero Caffé Pedrocchi, tanto da venir condivisa in lungo e in largo sui social dopo essere apparsa sulla pagina Facebook di “800 Padova Festival”. La trama della storia? Non possiamo svelarvela, motivo in più per correre in edicola e accaparrarvi il “Topolino padovano”...