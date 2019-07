Esodo estivo, bollino rosso "tenue": punte di 3.500 veicoli l'ora ma senza code

Traffico intenso da bollino rosso anche sabato 27 luglio - come da previsioni - sulle tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete, con punte fino a 3.500 veicoli l’ora registrati in mattinata in carreggiata est (direzione Trieste) nel tratto Padova Est-Bivio A4/A57, ma senza code o rallentamenti.

La situazione del traffico

Un flusso ampiamente gestibile (il riferimento di criticità è attorno ai 5 mila veicoli l’ora) favorito anche dal blocco del traffico pesante in questo sabato di partenze. Tempi di attesa tutto sommato brevi anche alla barriera di Venezia-Mestre, dove gli incolonnamenti non hanno superato l’area del piazzale della stazione. Domenica 28 e nella mattinata di lunedì 29 luglio previsto bollino giallo, con possibili code o rallentamenti per traffico comunque ancora intenso, specialmente sul tratto Padova Est-Bivio A4/A57 in entrambe le carreggiate, con i primi rientri del fine settimana. Si ricorda che sabato 28 e domenica 29 luglio è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti: sabato dalle ore 8 fino alle 22, domenica dalle 7 alle 22. Si consiglia di consultare la situazione del traffico prima di mettersi in viaggio, attraverso i canali informativi nel sito www.cavspa.it o la App Infoviaggiando, con informazioni e notiziario vocale costantemente aggiornato.