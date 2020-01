Tram, incontro pubblico a Voltabarozzo: ci sono nove diverse opzioni in ballo

«È il momento di confrontarsi coi cittadini di Voltabarozzo»: Arturo Lorenzoni annuncia così l'incontro che si terrà giovedì 6 febbraio alle ore 20.45 presso la sala polivalente "Ippolito Nievo" di via Piovese 74.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tram

L'argomento? Il tram, ovviamente. Più precisamente il Sir3, la cui progettazione «procede» come sottolinea lo stesso vicesindaco di Padova. Il quale aggiunge: «Ci siamo presi l'impegno di effettuare alcuni passaggi nel territorio per concordare le modalità di evoluzione del progetto mettendo i cittadini al corrente delle alternative possibili per trovare la soluzione migliore». E quando annuncia il numero delle suddette "alternative" lo stupore sorge spontaneo: «Ci sono nove opzioni». Salvo poi puntualizzare: «Differiscono di poco, ma sottolineo che riusciremo a rispettare il vincolo relativo all'assenza di corsie promiscue tra mezzo pubblico e mezzo privato. Vi saranno poi pochissimi espropri, senza alcun edificio coinvolto. Le vie maggiormente interessate dalle diverse opzioni? Via Piovese, via Vecchia e via Zeno. L'incontro servirà ad acquisire elementi a favore o a sfavore di ogni opzione: Italfer ha pensato con grande dovizia di particolari a queste soluzioni, che impattano a diversi livelli sui sottoservizi. La tempistica? Entro marzo loro concludono la progettazione, mentre la gara con appalto integrato potrebbe partire entro fine anno».

Dario Da Re

A "sponsorizzare" l'incontro e la futura realizzazione della linea del tram è Dario Da Re, presidente della Consulta del quartiere 4B: «Personalmente apprezzo molto lo sforzo fatto dall'amministrazione e da Italfer, che hanno effettuato accurate e dettagliate analisi direttamente sul territorio. Vorrei sottolineare che non è in discussione il tram o la rotaia, anche perché ritengo che un intervento simile su via Piovese sia vitale per il quartiere. Abito alla Guizza a ridosso della linea del tram, quindi ho potuto e posso capire in prima persona l'importanza di una simile opera».

Dario Da Re presidente consulta

“Percorso di informazione e coinvolgimento nella realizzazione della linea tranviaria”