Ferragosto in Prato della Valle, cambio di percorso serale per bus e servizio sostitutivo tram

Si cambia. Causa fuochi d'artificio: lo spettacolo pirotecnico in Prato della Valle, in programma giovedì 15 agosto, comporterà delle modifiche del tragitto di autobus e servizio sostitutivo tram.

Tram

A comunicarle è Busitalia Veneto. Per quanto riguarda il tram “a partire dalla corsa delle 20.08 dal capolinea sud e fino a fine servizio, la linea tram sarà servita da bus sostitutivi che effettueranno, in entrambi i sensi di marcia, il seguente percorso con deviazione via ospedali: Bassanello, via Manzoni, Ospedale Civile, Stazione Fs…”.

Bus

Di seguito, invece, l'elenco completo delle modifiche (a partire dalle ore 19) per gli autobus di linea: