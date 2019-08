Chiusura di un senso di marcia del trafficato cavalcavia: deviazioni anche per molte linee di bus

Ben 10 linee - tra urbane ed extraurbane - coinvolte. E i conseguenti, inevitabili disagi: a causa di lavori stradali sul cavalcavia Brusegana in direzione Padova, da martedì 13 agosto e fino al termine degli stessi le corse dei suddetti autobus in direzione Padova effettueranno percorso in deviazione.

Le linee coinvolte

A comunicarlo è Busitalia Veneto. Di seguito l'elenco delle linee coinvolte:

Linee urbane: 2 (diretto piazze) - 6 - 12 - M - T - TL

2 (diretto piazze) - 6 - 12 - M - T - TL Linee extraurbane: Noventa Vicentina - Vo’ - Teolo - Padova; Valbona - Vo’ - Teolo - Padova; Barbarano - Bastia - Padova; Cervarese - Fossona - Montemerlo - Bresseo - Padova.

Al momento quale unica fermata sospesa viene indicata quella di Via Castelfidardo, ma non sono da escludere ulteriori variazioni nei prossimi giorni.