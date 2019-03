Cortei in centro, disagi in vista anche per bus e tram: l’avviso

Effettivi o no, meglio sempre avvisare. Per tempo: Busitalia Veneto ha diramato un annuncio relativo a probabili disagi per il pomeriggio di sabato 9 marzo.

L’avviso

Questo l’avviso: “Sabato 9 marzo, a partire dalle ore 14.30 circa, a causa di una manifestazione con corteo che si svolgerà lungo le strade del centro della città di Padova, interessando anche la linea del tram, disagi potrebbero verificarsi nel servizio di trasporto pubblico”