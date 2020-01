Biglietto pagabile a bordo con carta di credito, ma non solo: finanziamenti per bus e tram

«Una serie di investimenti che porterà il trasporto pubblico un po' più al passo coi tempi». Andrea Ragona, presidente di Busitalia Veneto, annuncia nuovi finanziamenti per il trasporto pubblico di Padova e provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Caricamento in corso . . . Caricamento dello spot . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le novità

Per la precisione sei milioni di euro. E numerose novità, a partire da quella forse più attesa: sarà possibile pagare direttamente a bordo il biglietto di una singola corsa tramite carta di credito. Ma non è l'unica, come spiega lo stesso Ragona: «Sono previste anche nuove emettitrici a terra oltre all'installazione di sistemi di Gps per scoprire in tempo reale dove si trova l'autobus e quando arriverà nonché l'aumento dei sistemi di videosorveglianza a bordo per la sicurezza dei passeggeri e altre tecnologie per inquinare meno. Verranno inoltre rinnovate completamente 150 fermate tra il comune di Padova e Albignasego. La tempistica? I finanziamenti sono stati già stanziati, occorreranno dei tempi tecnici ma entro l'anno vedremo già le prime novità».