Mezzi pubblici gratuiti con la "Carta Over 70": ecco dove richiederla

L’iniziativa Carta Over 70, promossa dalla Provincia di Padova, prosegue anche per il 2020. La Carta offre la possibilità ai cittadini residenti nel territorio provinciale che abbiano compiuto i 70 anni di viaggiare liberamente sulle linee di trasporto pubblico locale extraurbano.

L'agevolazione

I possessori della Carta potranno usufruire dell’agevolazione dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 fino al termine del servizio, tutti i giorni della settimana e senza limitazioni di orario nelle giornate festive. Per beneficiare dell'agevolazione è sufficiente munirsi di una tessera identificativa e nominativa il cui costo annuale è confermato allo stesso importo degli anni scorsi, ossia 17,50 euro. I bollettini per il rinnovo 2020 sono disponibili dal 30 dicembre presso l’Ufficio Tessere Agevolate della Provincia di Padova, in piazza Bardella, e presso l'URP di palazzo Santo Stefano, in piazza Antenore. I bollettini sono, inoltre disponibili, presso tutti i Comuni della provincia di Padova. Orario Ufficio Tessere Agevolate di piazza Bardella: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.

Orario URP di piazza Antenore: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 19, il venerdì dalle 8 alle 14 Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento è possibile consultare la pagina dedicata o rivolgersi all’Ufficio Tessere Agevolate del Settore Trasporti ai numeri 049.8201533 - 049.8201564