Bus a chiamata diurni e nuovi orari: tutte le modifiche al trasporto pubblico urbano ed extraurbano

Facendo seguito alle disposizioni locali e nazionali connesse alle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, ed alla conseguente riapertura graduale delle attività produttive, da lunedì 18 maggio viene introdotta anche a Padova e provincia una nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico, che sarà in vigore fino a nuova comunicazione, sulla base delle decisioni successive da parte delle autorità competenti.

Nuove modalità e tariffe

A darne notizia è Busitalia Veneto, che spiega nel dettaglio tutte le modifiche e le novità, a partire dalla possibilità di utilizzo delle linee extraurbane anche in ambito urbano: al fine di agevolare l'accesso al servizio e di consentire al tempo stesso una migliore distribuzione dei passeggeri, infatti, è ora possibile utilizzare le Fermate Express senza limiti di orari. Con il biglietto urbano di prima e seconda tratta sarà dunque possibile viaggiare anche sulle linee extraurbane con salita e discesa obbligatoria dalle suddette Fermate Express (ulteriori approfondimenti in merito a questo link). Attiva, inoltre, la riduzione delle tariffe dei biglietti via App: dal 14 maggio e fino a nuovo avviso le tariffe dei biglietti urbani via App - acquistati con carta di credito - sono parificate a quelle dei biglietti cartacei. Il biglietto urbano da 1 tratta passa da 1,80 a 1,30 euro, il biglietto urbano da due tratte da 2 euro a 1,50 euro mentre il biglietto famiglia da 4 a 3 euro (ulteriori approfondimenti in merito a questo link).

Bus a chiamata

La grande novità si chiama "Bus a chiamata": dal lunedì al sabato dalle 6 alle 24 e fino al termine dell'emergenza sarà infatti in vigore - all'interno dell'area del comune di Padova - un servizio di autobus a chiamata con partenza e arrivo alle fermate urbane. Il costo del servizio è pari a quello del biglietto ordinario urbano, da acquistare prima di salire a bordo (a terra o tramite App Busitalia Veneto) ed è possibile viaggiare anche con l'abbonamento in corso di validità. La prenotazione può essere svolta telefonicamente chiamando dalle ore 9 alle ore 12 del giorno precedente il numero 049.662660, oppure via App Night bus.

Servizio sospeso nei giorni festivi

Fino al termine dell'emergenza il servizio urbano è sospeso nei giorni festivi, con termine delle corse di tutte le linee alle ore 20.30 circa.

No Diretto Piazze e nuovo percorso linea 3

La soppressione della linea Diretto Piazze si rende necessaria a causa delle ridotte dimensioni dei veicoli, che non consentono l'adozione del distanziamento sociale a bordo. Il quartiere Pescarotto sarà comunque servito dal prolungamento della linea 3 che anziché fare capolinea in Stazione Fs, proseguirà per Tribunale, Fiera, via Tommaseo, via Pescarotto, terminando la corsa in Via Orlandini. L’area ad ovest della città, dal Park Colli, sarà comunque servita dalle linee 6 e 12.

Tram

Dal 18 maggio è previsto un incremento significativo del servizio con 224 corse/giorno. Entro breve riprende il servizio con vetture tramviarie. I nuovi orari del tram sono disponibili a questo link.

Nuovi orari bus

A partire dal 18 maggio il servizio verrà incrementato con un aumento delle corse complessive giornaliere di circa il 50%. Gli orari non subiranno variazioni al sabato, con eccezione di alcune corse della linea 7. Tutti i nuovi orari delle linee urbane di Padova sono disponibili a questo link.

Servizio extraurbano

Per quanto riguarda il servizio extraurbano il programma di esercizio ridotto dovuto all'emergenza sanitaria, a seguito della sospensione delle attività scolastiche, non ha presentato al momento particolari criticità. Tuttavia già nei giorni scorsi si è proceduto ad incrementare le corse di diverse linee, mentre dal 18 maggio viene intensificata la linea Padova-Noale-Treviso, con l'aggiunta di 5 nuove corse, e ripristinata la linea Rottanova-Piove di Sacco-Zona Industriale-Padova. Tutte le linee extraurbane saranno sospese nei giorni festivi, ad eccezione delle linee extraurbane Padova-Piove di Sacco e Piove di Sacco-Sottomarina. (I nuovi orari extraurbani delle corse in programma dal lunedì al venerdì sono disponibili a questo link, mentre i nuovi orari extraurbani delle corse in programma al sabato sono disponibili a questo link).

Aperture rivendite

Saranno aperte al mattino le rivendite della sede di Via Rismondo (ore 8-13), e della Stazione Fs (ore 7-13.20) e dalle ore 7 alle ore 19 la rivendita extraurbana in Autostazione Padova. Ancora chiusa, fino a nuovo avviso, quella urbana di Piazza dei Signori.

Controlli dei titoli di viaggio

Riprende anche l'attività di controllo dei titoli di viaggio, che sarà effettuata a terra alle fermate invece che a bordo di bus e tram.