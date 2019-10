Sarà un venerdì nero per bus e tram: sciopero nazionale dei trasporti il 25 ottobre

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Per effetto dello sciopero nazionale di 24 ore indetto per venerdì 25 ottobre dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali CUB, SGB, SI-COBAS e USI-CIT, cui hanno aderito le segreterie provinciali di ADL Cobas e SGB, fermo restando il diritto di ciascun lavoratore di aderire allo sciopero l’Azienda, assumendo lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo lo sciopero medesimo, ha previsto - in applicazione e nel rispetto delle vigenti norme, di legge e di contratto, in materia - di non poter garantire alla clientela l’effettuazione delle sole corse il cui orario di partenza è programmato nelle fasce orarie di seguito riportate:

Bacino di Padova. Servizio urbano e Linee Colli : dalle 8.30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio. Servizio extraurbano : dalle 8.30 alle 11:59 e dalle 14.30 a fine servizio.

: dalle 8.30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio. : dalle 8.30 alle 11:59 e dalle 14.30 a fine servizio. Bacino di Rovigo: dalle 8.16 alle 11.59 e dalle 14.46 a fine servizio.

Si fa presente che le corse Adria - Cavarzere - Padova sono di competenza del bacino di Rovigo. Precisiamo, infine, che alcune corse delle linee in pool Padova - Treviso e Padova - Vicenza sono effettuate, rispettivamente, dalle Aziende MOM di Treviso e SVT di Vicenza: tali corse sono identificate da specifica simbologia sia sul libretto orari che sui quadri orari esposti alle fermate. Per informazioni sulle modalità di sciopero delle Aziende partner si invita la gentile Clientela a visitare i rispettivi portali".