Trattamento antizanzare: secondo round a Montegrotto Terme

Il piano anti zanzare del comune di Montegrotto Terme prosegue il 2 luglio, con il trattamento adulticida in tutte le aree pubbliche. Nelle ore della notte in cui verrà effettuato il trattamento è importante restare in casa con finestre e porte ben chiuse, sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria ed evitare di far uscire gli animali domestici.

Disinfestazione

Per quanto riguarda la disinfestazione larvicida nelle caditoie il prossimo giro è in programma per il 16 luglio. Il Comune di Montegrotto Terme ha stretto con la Gico System, vincitrice della gara di appalto, un accordo per far sì che i privati che drichiedono per i loro giardini la disinfestazione sia larvicida sia adulticida in concomitanza con le disinfestazioni previste per le aree pubbliche comunali possano usufruire degli stessi prezzi strappati dal Comune con l’appalto.