Tre anni senza Giulio Regeni: in 300 alla fiaccolata

Anche a Padova, come in tantissime altre città d'Italia, fiaccolata in ricordo di Giulio Regeni, ritrovato ucciso a Il Cairo esattamente tre anni fa. Circa trecento le persone che si sono date appuntamento esattamente sotto lo striscione che chiede "verità e giustizia", che campeggia in Municipio, in piazza delle Erbe.

Dopo gli interventi del vice sindaco Arturo Lorenzoni e dell'assessora Francesca Benciolini, è stata la volta dei rappresentanti degli studenti e delle associazioni che hanno aderito all'iniziativa. È stata poi letta la lettera che i genitori di Giulio hanno mandato a tutte le piazze italiane. Alle 19 e 41 c'è stata quindi l'accensione delle fiaccole e il minuto di silenzio. Quello è l'orario in cui Giulio è stato visto per l'ultima vivo.