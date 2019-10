“Sui passi del Santo a Padova” per la 16esima giornata nazionale del trekking urbano

Il Comune di Padova aderisce alla XVI Giornata nazionale del Trekking urbano che, per l'edizione 2019, ha come titolo "Lenti sussurri di acqua e di storia". L'appuntamento padovano, intitolato "Sui passi del Santo a Padova, lungo il cammino di Sant’Antonio", si terrà giovedì 31 ottobre con partenze alle ore 9-9.30-13.30-14 e prevede un itinerario lungo le strade di Padova, toccando angoli insoliti e luoghi simbolo della città: dal Santuario dell’Arcella sino alla sinuosa ansa del Bacchiglione.

Il percorso

Il tragitto si sviluppa con la narrazione degli aneddoti legati alla vita del Santo di Padova lungo il percorso del cammino. Un viaggio lento attraverso i secoli: dalla Torre dell’Orologio di piazza dei Signori, al Palazzo della Ragione tra le piazze delle Erbe e dei Frutti, dai chiostri della Basilica di Sant’Antonio, al Prato della Valle, l’Isola Memmia con le sue statue e la Basilica di Santa Giustina; ma anche luoghi meno conosciuti come i Bastioni della Gatta e Alicorno, la Chiesa del Carmine con i vicini Porta e Ponte Molino, le Chiese di San Canziano e Santa Croce, fino allo scorrere dell’acqua del fiume Bacchiglione. Tempo di percorrenza: circa 4 ore. Lunghezza: circa 7 km. Difficoltà: bassa, ma a passo sostenuto. Punto di partenza: Santuario dell’Arcella, via Lodovico Bressan, 1 (fermata del tram Arcella). Punto di arrivo: ponte sul lungargine dei Barcari (fermata del tram Bassanello a 450 m dal punto di arrivo). È richiesto di presentarsi al punto di ritrovo 30 minuti prima dell’orario di partenza delle visite.

Come iscriversi

Iscrizione obbligatoria compilando l'apposito form online, attivo dal 7 al 28 ottobre e disponibile a questo link. L’iscrizione viene effettua per ordine di registrazione, fino al raggiungimento di 30 partecipanti per ciascun orario. A conclusione dell’iscrizione, i partecipanti sono invitati a stampare il promemoria con i dati inseriti. Per ulteriori informazioni: Iat - Uffici di informazione e accoglienza turistica di Padova. Telefono 049 5207415, email ufficioturismo@comune.padova.it