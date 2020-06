Torna il Trenobus delle Dolomiti, novità anche per chi va al mare in treno

Un’estate in viaggio tra mare, montagna e città d’arte. Questo è quello che offre il nuovo orario estivo di Trenitalia che entrerà in vigore il 14 giugno. Tanti i nuovi collegamenti che interessano il Veneto, sia con il trasporto regionale sia con le Frecce.

Montagna

Dopo il successo riscontrato in passato, ritorna anche questa estate il Trenobus delle Dolomiti, il collegamento diretto da Vicenza/Padova a Calalzo nei giorni festivi con un convoglio Minuetto attrezzato con 14 posti bici. Il prezzo del biglietto del treno e del supplemento bici prevede anche il servizio bus in coincidenza da Calalzo a Cortina, e viceversa, con un pullman attrezzato con un carrello porta bici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mare

In tema di collegamenti intermodali, grazie a un accordo con ATVO-Azienda Trasporti Veneto Orientale, i passeggeri Trenitalia potranno usufruire del bus da Mestre fino alle spiagge di Lido di Jesolo utilizzando un unico biglietto che comprenderà il viaggio in treno, il viaggio in bus, il trasporto bagaglio e il trasporto urbano della città di Jesolo. Il servizio sarà attivo a partire dall’11 luglio e fino a tutto il mese di agosto.