Tribano, targa al quattordicenne che ha donato il suo premio scolastico alla protezione civile comunale

Un gesto generoso quello di Luca Cassan, quattordicenne di Tribano, che ha deciso di donare il premio di duecento euro ricevuto dal concorso scolastico 2018 al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Tribano. Così quest’anno, in occasione della Sagra del Santo Patrono (San Martino), il Gruppo di Protezione Civile, per mezzo del Coordinatore Bruno Brasolin, ha deciso di dare al giovane il giusto riconoscimento donandogli una targa.

Protezione civile

Il Coordinatore della Protezione Civile Comunale Bruno Brasolin ha dichiarato: «È stato un gesto che ha toccato profondamente tutti i volontari del Gruppo perchè per la prima volta dopo dieci anni di attività un cittadino, per lo più un ragazzo, ha riconosciuto, con il suo gesto, il valore di questa organizzazione. Luca ha fatto un dono spontaneo e disinteressato e questo è un atto di amore verso gli altri che ci permetterà di aiutare, a nostra volta, chi si troverà in difficoltà generando una catena di solidarietà. Posso dire che la generosità è una virtù contagiosa»

Politica

Per una volta anche la politica tutta d'accordo nel congratularsi con il quattordicenne. Il leader dell'opposizione locale, Roberto Bazzarello, ha pubblicato sui social le fotografie della consegna della targa dove è stato immortalato insieme al suo avversario politico, il sindaco Massimo Cavazzana.