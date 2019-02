Truffa del finto idraulico, Acegas mette in guardia i cittadini: «Non sono nostri operatori»

Si torna a parlare della tristemente celebre "truffa del finto idraulico", un raggiro perpetrato da banditi che, singoli o in coppia, millantano di appartenere a società e gestori dei servizi.

Il raggiro

Con questa scusa prendono di mira per lo più gli anziani, presentandosi travestiti da tecnici (idraulici per lo più, ma anche elettricisti e talvolta da avvocati o forze dell'ordine) e affermando di dover compiere urgenti controlli agli impianti. Quando riescono a farsi aprire la porta, terrorizzano le vittime con il pericolo di una perdita o di gravi danni alle tubature, riuscendo spesso a derubarli con l'inganno di gioielli e contanti.

Segnalazioni all'azienda

Nell'ultima settimana la frode è andata a segno in due casi nella zona ovest del capoluogo, con anziani derubati di migliaia di euro. I casi si ripetono però in tutta la provincia e martedì mattina alla sede padovana della società AcegasApsAmga sono giunte diverse segnalazioni di furto. Alcuni clienti hanno contattato il gruppo perché negli ultimi giorni hanno ricevuto la visita a domicilio di sedicenti tecnici che, ancora una volta, affermano di dover controllare le tubature.

I consigli in caso di visite sospette

L'azienda tiene a precisare categoricamente che tali individui nulla hanno a che fare con gli operatori della ditta e in merito ha diramato una nota stampa. «Non è in corso alcuna attività ispettiva di questo tipo nelle abitazioni private se

non su richiesta specifica al nostro servizio di pronto intervento» specifica il gruppo mettendo in guardia i cittadini «In caso di presenze dubbie il cittadino può sempre chiedere conferma dell’autenticità degli operatori AcegasApsAmga sul campo chiamando il numero verde (800.996060) e segnalare senza indugio tentativi di furto o frode alle forze dell’ordine».