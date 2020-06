Il rilancio del turismo? Passa anche per gli influencer: al via il piano "Veneto - The land of Venice"

«Se c’è un settore, che per la sua stessa natura, fatta di relazioni, spostamenti e aggregazioni, sta patendo pesantemente le conseguenze del Coronavirus, questo è il turismo. Sui 65mila posti di lavoro persi nel Veneto, prima regione turistica d’Italia e una delle più importanti al mondo, ben 35mila appartengono al vasto settore delle vacanze e dell’ospitalità. Da questa situazione massacrante vogliamo uscire con un’azione comunicativa forte e accattivante, facendo leva su un valore che nessuno possiede e che solo noi possiamo spenderci: the Land of Venice, il Veneto inteso come terra di Venezia»: con queste parole il presidente della Regione, Luca Zaia, ha introdotto venerdì 12 giugno al Centro della Protezione Civile di Marghera (Venezia), nel corso del quotidiano punto stampa sull’evolversi della situazione determinata dall’epidemia di Coronavirus, l’illustrazione del piano di rilancio turistico del territorio veneto dell’assessore al turismo regionale Federico Caner.

"Veneto - The Land of Venice"

Spiega l'assessore Caner: «Mai è stata realizzata una campagna promozionale di queste dimensioni per il turismo veneto, sia in termini di risorse, sia per la varietà di azioni programmate, sia per il grandissimo numero di persone che in Italia e all’estero saranno raggiunte, nei modi più diversi, dal messaggio targato "The Land of Venice". Sarà un’operazione del tutto originale, per la parte digitale fuori da ogni schema abituale, che nessuna altra realtà sta proponendo, che coniuga innovazione e tradizione, basata su pragmatismo, dinamismo e velocità». Il piano di marketing costerà 2,3 milioni di euro, ha spiegato l’assessore, e prevede l’attivazione di tre linee di intervento: i canali tradizionali, cioè l’utilizzo di media, giornali, radio e televisioni, locali, nazionali e internazionali; i canali digitali (Facebook, Instagram, YouTube); l’attività di influencer marketing, cioè blogger, videomaker, fotografi, creatori di contenuti, che veicoleranno, rivolgendosi a target diversi, il messaggio promozionale attraverso il loro racconto (storytelling) di esperienze dirette vissute tra i vari tesori del Veneto, seguendo cinque percorsi tematici che vanno dalla cultura all’enogastronomia, dal relax all’esperienza di vacanza attiva. «Gli influencers entreranno in contatto con il territorio - aggiunge Caner - per rendere tali esperienze replicabili dai loro followers e dai turisti, coinvolgendo ancor più i visitatori attraverso l’indizione di un concorso fotografico. Vogliamo trasmettere la bellezza e nel contempo la sicurezza dell’intero Veneto, non escludendo alcuna destinazione o prodotto turistico. Sulle suggestive immagini dei nostri territori, campeggerà sempre una grande V, un vero e proprio marchio identificativo di tutta la regione, e il bollino "safe area", per assicurare che da noi viaggi, vacanze ed escursioni si svolgono in un ambiente controllato, in una Regione dalla sanità eccellente, uscita dalla lotta al Covid-19 ancora più forte».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il piano di rilancio

La spiegazione completa nel dettaglio del piano di rilancio è disponibile a questo link.