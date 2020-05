Arriva la conferma: per tutti gli amanti dello sport riaprono, in sicurezza, anche i golf

Al via anche la riapertura dei golf club in Veneto, dal 5 maggio grazie alle specifiche disposizioni del governatore Luca Zaia e alla comunicazione preventiva alla Prefettura. Nei club di PlayGolf54 una riapertura molto responsabile e consapevole nel rispetto delle normative sanitarie anti-covid emanate dal Ministero della Salute.

Garantire la massima sicurezza

Ottimo riscontro già dal primo giorno, questa data è stata molto attesa dagli appassionati che potranno godersi finalmente il loro amato sport in mezzo alla natura primaverile, ma anche dai circoli, che costantemente hanno seguito la manutenzione dei campi da golf per essere sempre pronti. I percorsi di golf vanno considerati, infatti, come impianti sportivi molto particolari con spazi estremamente ampi, dove una distanza di sicurezza di almeno 3 metri è sempre necessaria per poter eseguire uno swing, il movimento per colpire la pallina da golf. «Vogliamo essere estremamente attenti e garantire ai nostri golfisti la massima sicurezza, proprio per questo tutti i dettagli sono stati accuratamente studiati con i nostri consulenti della sicurezza, che hanno preso in considerazione anche il protocollo della Federazione e tutti gli aspetti gestionali. Ovviamente in questo periodo saranno svolte esclusivamente attività di carattere ludico sportivo e non agonistico, evitando qualsiasi tipo di assembramento e di contatto sociale» spiega il presidente di PlayGolf54 Paolo Casati.

Obbligatoria la prenotazione

Le disposizioni necessarie alla riapertura puntano alla sicurezza e a evitare assembramenti, è quindi obbligatorio prenotare il tee time per telefono, on line o via email, con turni che si succederanno ogni 10/12 minuti e per accedere bisognerà indossare mascherina e guanti oltre ad avere con sé un gel disinfettante mani e l’autocertificazione compilata. In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, sintomi di patologie respiratorie o se sottoposti alle misure di quarantena, non si potrà accedere alle strutture come da DPCM del 26.4.2020. L’attrezzatura e i cart saranno costantemente igienizzati e consegnati solo all’esterno, per un utilizzo esclusivamente individuale.

Aperti anche ai nuovi appassionati

«Abbiamo inviato a tutti i nostri soci protocollo e informative, ma siamo pronti a seguire anche chi vorrà venire a provare il nostro bellissimo sport, per i neofiti la prima lezione di golf prenotata sarà gratuita e i nostri maestri della Montecchia Golf Academy sono a disposizione per assisterli. Il campo di Albarella sarà il primo certificato anti-covid nella Regione del Veneto, ma abbiamo predisposto con la stessa scrupolosità tutti i percorsi dei nostri club in modo da evitare oggetti e superfici di contagio. Verranno rimosse le bandierine utili a recuperare le palline, riadattando la profondità delle buche. Sono stati esposti cartelli con tutte le avvertenze e lo scoring sarà online per evitare la condivisione di penne e fogli punteggio. Negli spazi comuni come la club house, uffici e locali di servizio vigeranno le normative di igiene e distanziamento obbligatori, monitorati dal personale e ricordati da cartellonistica specifica. Per ora non saranno accessibili gli spogliatoi. L’apertura di bar, ristoranti e i pro shop, seguiranno rigorosamente le disposizioni previste. Ripartiamo con cautela ma ricominciamo a giocare a golf» conclude il presidente Casati.