Un "centro commerciale diffuso" a portata di click: nasce "Noi siamo Cdb"

Un'App per creare un filo diretto tra commercianti e alcune categorie di professionisti e cittadini per favorire l’acquisto di prodotti all’interno del territorio comunale. E un modo per aiutare la rete di distribuzione e servizi locali, messa a dura prova dall’epidemia Covid: è questa l’iniziativa promossa dal Comune di Carmignano di Brenta, che ha contattattato gli oltre cento imprenditori che operano nel Comune invitandoli a compilare una scheda personalizzata on line che permetterà loro di presentare i loro prodotti, servizi ed eccellenze per stimolare i cittadini a fare acquisti a Km zero. Il tutto grazie alla app "Noi Siamo CdB".

Esercizi di vicinato

Spiega Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano di Brenta: «Gli esercizi di vicinato sono non solo una risorsa fondamentale del tessuto economico-sociale locale, ma anche un vero presidio di sicurezza. Questa App sarà il cuore di un complessivo ed organico progetto di comunicazione, che mira a valorizzare il commercio e i servizi locali, puntando sulla qualità e sugli elementi distintivi che arricchiscono il nostro tessuto commerciale e di servizi». Aggiunge Raffaella Grando, assessore al commercio: «Non vogliamo che i nostri cittadini, che a causa del lockdown hanno loro malgrado usato Internet per gli acquisti, dimentichino le eccellenze e la qualità offerte dai nostri negozi e professionisti. Stiamo studiando anche un sistema di e-commerce, con l’obiettivo di realizzare un vero e proprio centro commerciale locale diffuso di vicinato».

L'app

L’app "Noi Siamo CdB", sviluppata e donata da Ocalab, agenzia di comunicazione di Carmignano di Brenta, è già disponibile su Google Play Store e su App Store. Dichiara Valeria Ortolani, amministratore delegato dell’agenzia: «Abbiamo deciso di sviluppare gratuitamente questa App perché convinti che sia doveroso aiutare il proprio territorio. Ocalab, specializzata in strategie di Brand, ha voluto dare il suo contributo così, mettendo in campo tutto il suo team per creare in tempi record un piccolo grande aiuto per commercianti e cittadini di Carmignano di Brenta». Conclude Daniela Baldo, assessore alla comunicazione istituzionale: «Sulle azioni e le strategie di comunicazione per rilanciare le nostre attività abbiamo messo in campo anche altri strumenti pubblicitari, come servizi tv a costo zero per i commercianti». Nelle vetrine degli esercenti aderenti all’iniziativa sarà ben visibile un adesivo con il qr code per scaricare la app sul cellulare.