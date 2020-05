Un milione e 650 mila spettatori di Pomeriggio 5 per la riapertura delle terme di Montegrotto

E' una delle trasmissioni più seguite della tv italiana, Pomeriggio 5. Condotto dalla star della tv, Barbara D’Urso, ha portato 1.631.000 spettatori (16.5% di share certificato Auditel) alle Terme di Montegrotto per la riapertura delle piscine. «Un’operazione - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - a costo zero per la nostra destinazione turistica che ci ha dato un’importantissima visibilità nazionale per 5 minuti, e che ha mostrato in tutta Italia come i nostri imprenditori si siano già organizzati al meglio per la ripartenza».

Nel servizio un albergatore a bordo piscina con alcuni clienti ha mostrato come ci sia attrezzati per rispettare le norme antiCovid e nel contempo per evitare ai clienti situazioni di stress. Addirittura gli ombrelloni sono stati attrezzati con bandierine bianche per chiamare i camerieri per le consumazioni, evitando il viavai verso il bar.

Già oggi al centralino dell’amministrazione comunale sono giunte diverse chiamate con richieste di informazione sulle aperture e i servizi offerti degli alberghi. «Ringrazio - conclude il sindaco Mortandello - l'inviata Ilaria Dalle Palle e la conduttrice Barbara D’Urso. le invito a trascorrere da noi qualche giorno per poter poi ancora meglio comunicare le tante potenzialità della prima destinazione salute termale in Europa».