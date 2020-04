Pozzonovo: il sindaco Lazzarini regala 250 uova di cioccolato ai bambini del paese

Lodevole iniziativa di Arianna Lazzarini, il sindaco di Pozzonovo, che ha deciso di donare 250 uova di cioccolato ai bambini del paese. A spiegare l'iniziativa è il primo cittadino tramite la sua pagina Facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Pasqua

«Per i nostri bimbi questa non sarà una Pasqua normale, ma da sindaco ho voluto alleviare in parte il disagio di non poterla festeggiare come sarebbe giusto a quell'età. Ho acquistato, con mie risorse personali, 250 uova di cioccolato e le distribuirò nella giornata di sabato ad altrettanti alunni e studenti di Pozzonovo e Stroppare (nido, materna, elementari e medie), consegnandole con una mia lettera di augurio.

Vorrei che fosse un segnale, anche se il regalo più bello per loro sarà il ritorno alla normalità, alla frequenza scolastica, ai giochi con gli amici. Lavoriamo per questo, perché l'isolamento finisca quanto prima, soprattutto per i piccoli».