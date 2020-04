Uova e gallinelle di cioccolato per la pediatria di Padova

Luca Scandaletti della pasticceria Le Sablon, accompagnato da due giocatrici della squadra femminile Valsugana Rugby ha recapitato oggi un dolcissimo regalo destinato alle famiglie dei bambini ricoverati in pediatria all'ospedale di Padova. "Abbiamo portato 150 creazioni del nostro laboratorio - ha spiegato Scandaletti - tra gallinelle e uova di cioccolato, tutte rigorosamente con sorpresa».

«Credo - ha proseguito Scandaletti - che in un momento come questo in cui tutti stanno facendo dei sacrifici, sia ancora più importante un piccolo gesto di solidarietà e di gratitudine verso medici e infermieri, destinatari anche loro del nostro piccolo dono. Con altri imprenditori abbiamo dato vita ad un movimento spontaneo coordinato in una piattaforma web www.padovanonsiferma.it e recapitiamo a turno circa un centinaio di pranzi, e spesso anche cene alla Croce Verde, Croce Rossa, pronto soccorso di Padova, Suem 118, terapie intensive fino ad arrivare spesso all'ospedale di Schiavonia. Ognuno di noi fa ciò che può per dare un minuto di pausa confortevole durante i turni massacranti a chi è in prima linea con un camice contro questa epidemia. Prima o poi questa emergenza finirà e rimarrà in noi magari la soddisfazione di aver cercato di aiutare un po'».

L'Associazione Gioco e Benessere di Pediatria, presente in Pediatria anche in questo periodo, seppure in forma ridotta, nei prossimi giorni, distribuirà ai bambini, ragazzi e famiglie ricoverati in questo periodo i dolci pensieri arrivati stamattina , di cui una parte è già stata consegnata nelle mani del Responsabile della Terapia Intensiva Pediatrica dr. Andrea Pettenazzo e un' altra alla Dott.ssa Costanza Tognon Anestesista della Chirurgia Pediatrica.