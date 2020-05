Emergenza Coronavirus: Upa formazione punta sull'e-learning

L’emergenza sanitaria non ha fermato l’intensa programmazione di Upa Formazione. L’ente di Confartigianato Imprese Padova ha proseguito, anche nella fase di lockdown, la sua attività, puntando sulla formazione e-learning. Sono stati quattrocento gli operatori dell’artigianato, imprenditori, dipendenti o aspiranti imprenditori, che hanno seguito i corsi online, nelle scorse settimane.

Modalità sincrona

«Abbiamo utilizzato la modalità sincrona. Ciò significa che i nostri utenti hanno seguito le lezioni in un’aula virtuale. E i risultati non sono stati diversi rispetto al metodo tradizionale – spiega Antonio Morello, Presidente di Upa Formazione -. Nelle scorse settimane sono stati proposti corsi di abilitazione e qualifica professionale, in vari ambiti: acconciatura, manutenzione del verde, trasporto di animali vivi e conduzione dei generatori a vapore. Per queste ultime due tematiche si tratta degli unici corsi attualmente attivi in Italia». Grazie alla formazione online, Upa Formazione ha proseguito anche l’attività al fianco delle imprese che sono rimaste aperte perché classificate essenziali, con progetti finanziati dai Fondi Interprofessionali.

Elasticità

«La modalità utilizzata in queste settimane si è rivelata flessibile e adatta a chi ha un’attività e ha bisogno di maggiore elasticità nella gestione della propria formazione – continua Morello -. Questa considerazione ci ha portato a decidere di implementare la piattaforma UpaInterattiva, in grado di garantire la formazione a distanza, con tecnologia blockchain -. Questo significa che chi è in possesso di un attestato, conseguito tramite la piattaforma, potrà garantirne l’autenticità e l’integrità a potenziali datori di lavoro, clienti e ad altre istituzioni. Basta un click per verificarne la validità, senza aver bisogno di farne richiesta, risparmiando in tempistiche burocratiche. Un deciso passo avanti per chi sta affrontando in questi mesi le attività formative obbligatorie, di crescita e di innovazione».