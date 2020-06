Acli Terra Padova: donati 50 litri d’olio alle Cucine Economiche Popolari

All’interno della campagna “Un ulivo per la vita”, nata per sostenere azioni di solidarietà verso le realtà che si occupano di aiutare chi è più esposto alla fragilità economica, promossa da Acli Terra nazionale e sostenuta da Unapol, sono stati distribuiti in tutta Italia, nelle strutture territoriali di Acli Terra, 2.250 litri di olio (3mila bottiglie da 75 cl). L’olio da donare alle diverse realtà del mondo della solidarietà in tutta Italia è stato acquistato grazie ai fondi stanziati dalla presidenza nazionale di Acli Terra. Questo progetto ha infatti un doppio valore perché l'azione solidale a favore della comunità si traduce anche in forma concreta di sostenibilità produttiva per le aziende coinvolte, individuate proprio dall’Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli, partner del progetto.

Il progetto

Acli Terra Padova ha deciso di donare i 50 litri di olio, destinati al proprio territorio e provenienti da questa campagna, alle Cucine Economiche Popolari di Padova. «Oltre all’azione al fianco degli agricoltori e in difesa della terra la nostra associazione, in questo momento così difficile, ha deciso di impegnarsi in un progetto di solidarietà a sostegno delle fasce più deboli e più bisognose della popolazione. Abbiamo scelto di destinare quest’olio alle Cucine Popolari di Padova per il loro riconosciuto valore sociale all’interno della nostra comunità e per l’impegno giornaliero che coinvolge tanti volontari che si prodigano quotidianamente per aiutare tante persone in stato di necessità», ha dichiarato Alberto Menegazzo, presidente provinciale di Acli Terra Padova, che venerdì ha incontrato suor Albina Zandonà, direttrice delle Cucine economiche popolari, insieme a Gianni Cremonese, presidente delle Acli di Padova, per la consegna delle bottiglie d’olio realizzata grazie al supporto di Re.T.E. Solid.A. e di Massimiliano Monterosso, presente all’incontro, responsabile di questo progetto delle Acli di Padova. Il progetto Re.T.E. Solid.A. che si occupa da oltre un decennio del recupero e riutilizzo di eccedenze, soprattutto alimentari, per circa 1 milione di euro in prodotti l’anno, è stato molto attivo durante questi mesi di particolare necessità e in collaborazione con la Protezione Civile di Padova ha supportato settimanalmente enti e associazioni solidaristiche del padovano attraverso la distribuzione di generi alimentari.

L'emergenza

Durante tutta l’emergenza le Cucine Popolari hanno mantenuto attiva la distribuzione dei pasti sebbene con modalità e orari diversi dall’ordinario, garantendo il pranzo, ma con ingressi contingentati (con indicazioni precise all’esterno e all’interno per mantenere le distanze) e distribuendo, poi, un cestino per la cena.