Dall'Hiv al West Nile: i massimi esperti mondiali si riuniscono a Padova per parlare di vaccini

Si riunisce a Padova il gotha europeo e internazionale delle Virologia per parlare di vaccini nel convegno che si terrà nei giorni di venerdì 14 e sabato 15 giugno nell’Orto Botanico.

Il seminario

Il seminario si propone di presentare e discutere le tecnologie all’avanguardia per lo sviluppo di nuovi vaccini e anticorpi per le infezioni virali; il successo dei vaccini e delle vaccinazioni in campo di Sanità Pubblica nella prevenzione delle malattie infettive; il rapporto rischi-benefici delle vaccinazioni e le implicazioni bioetiche; le basi cognitive della vaccine hesitancy, la normativa europea quanto a armonizzazione delle raccomandazioni e dell'obbligo. Spiega il professor Giorgio Palù, direttore della clinica di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova: «Verranno discussi i recenti risultati scientifici sui vaccini contro l'Hiv-Aids, i virus dell'Epatite e quelli a trasmissione maternofetale, l'infezione da Ebola virus e altri virus emergenti quali Zika virus, West Nile virus e virus della Dengue. Le Società Europea ed Italiana di Virologia si propongono inoltre di promuovere la cultura nel settore della ricerca sullo sviluppo di nuovi vaccini per le infezioni virali, mediante la creazione di un forum di discussione che coinvolga la società civile ed attragga alla ricerca vaccinologica i giovani scienziati».

Il riconoscimento

Tra i massimi esperti del panorama nazionale e internazionale nel campo della virologia, al prof. Giorgio Palù sarà conferito il 20 giugno prossimo dall’Accademia Nazionale dei Lincei, alla presenza del Presidente della Repubblica, il Premio Internazionale della Fondazione “Guido Lenghi e Flaviano Magrassi” 2019 per la Virologia.