Per non dimenticare: l'Università intitola due aule a Valeria Solesin e Giulio Regeni

"Due giovani ricercatori scomparsi in circostanze tragiche, entrambi impegnati nel promuovere, attraverso la loro attività di ricerca nel campo delle scienze sociali, oltre che la diffusione del sapere, la libertà di pensiero e di espressione, il superamento delle discriminazioni e il riconoscimento dei diritti umani": con questa motivazione l'Università degli Studi di Padova ha deciso di intitolare due aule del Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, alla memoria di Giulio Regeni e Valeria Solesin.

La cerimonia

La cerimonia di titolazione si terrà lunedì 8 ottobre alle ore 12.30 a Palazzo Claricini (in via Cesarotti 10/12) e vi parteciperano il rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto, il direttore del Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata Vincenzo Milanesi, il presidente del corso di laurea in Scienze sociologiche Renzo Guolo insieme alle studentesse, agli studenti, alle autorità e ai familiari dei due ricercatori.