Verde e ramaglie: riapre (su appuntamento) il centro di raccolta a Montegrotto Terme

Riapre da mercoledì 22 aprile il Centro di Raccolta di Montegrotto Terme per il conferimento del solo rifiuto verde e delle ramaglie. Il centro di via Tito Speri, 4, in zona Industriale, sarà aperto tutti i mercoledì del mese dalle 14 alle 17, ma vi si potrà accedere solo dopo aver preso appuntamento tramite il numero verde Etra 800247842 che comunicherà all’utente giorno e fascia oraria per il conferimento. Saranno accettate indicativamente 20 utenze all’ora.

Servizio

Potrà usufruire del servizio solo l’intestatario dello stesso o familiari con delega e fotocopia del documento del delegante. Non saranno messe deleghe ad altre persone, salvo che per comprovate esigenze. E’ richiesto uso di mascherina e guanti da parte dell’utenza che vuole accedere al servizio e nel caso di attesa per l’accesso, si dovrà aspettare all’interno dell’autovettura. L’apertura è consentita grazie all’esplicita autorizzazione del Prefetto di Padova su richiesta del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti.