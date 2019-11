Per valutare sicurezza e stabilità: verifica per quattro ponti di Padova

Per consentire anche ai camion con peso superiore alle 44 tonnellate di tornare a circolare: verifica statica per quattro ponti della tangenziale Est di Padova.

I controlli

Il controllo è stato effettuato nella mattinata di martedì 19 novembre sui ponti di Corso Argentina, Corso Spagna e via Inghilterra e su quello del fiume Bacchiglione: un'operazione (effettuata anche con una speciale gru dotata di cestello) che non ha procurato particolari disagi al traffico e che ha consentito di verificare lo stato di conservazione dei giunti dei ponti. Lo scopo della verifica è sottolineato dall'assessore Andrea Micalizzi: «Consentire il ritorno al passaggio dei tir con carichi eccezionali almeno fino a maggio 2020 senza però mettere in pericolo la struttura dei ponti e di conseguenza chi vi transita»