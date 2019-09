Via Regazzoni Bassa: al via i lavori di rifacimento della strada al confine tra Turri e Montegrotto

Sono cominciati lunedì 9 settembre, di prima mattina, i lavori di rifacimento di via Regazzoni bassa, al confine tra la frazione di Turri di Montegrotto Terme e Galzignano Terme. La strada, dissestata da oltre dieci anni anche a causa del fatto che passa lungo il confine tra le pendici a fondo roccioso del colle e il piano di campagna, con un fondo di "torba" soggetto al fenomeno della subsidenza, situazione che comporta un cedimento continuo della strada.

Lavori

I lavori sono stati programmati in concomitanza con la sostituzione di una tubatura dell’acquedotto da parte di Etra Spa, per evitare la doppia asfaltatura della strada. «Sostituiremo - spiega il presidente di Etra Andrea Levorato - una vecchia tubatura dell’acquedotto un nuovo tubo in PVC». Questi lavori , della durata di circa 20 giorni, proseguiranno con il lungamente atteso lavoro di rifacimento della strada progettato ed eseguito congiuntamente dai Comuni di Montegrotto Terme e di Galzignano Terme, per un costo complessivo di 50 mila euro. «La strada non verrà comunque mai chiusa - rassicura il sindaco di Galzignano Terme ma proseguirà la circolazione a senso unico alternato a cui i cittadini sono già abituatiı».

«Provvederemo al livellamento fondo strada, all’asfaltatura e e al disegno della segnaletica orizzontale. Per la frazione di Turri - conclude il sindaco di Montegrotto Terme - abbiamo in programma a breve anche il rifacimento di via Gobettiı».