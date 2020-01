Strade chiuse e variazioni per bus e tram: modifiche alla viabilità per la Befana in Prato della Valle

Meglio non scherzare col fuoco... Torna il falò della Befana in Prato della Valle, e con esso le necessarie modifiche alla viabilità tra strade chiuse, deviazioni per molte linee degli autobus e variazioni per le corse dei tram.

Modifiche alla viabilità

Partiamo dai provvedimenti temporanei decisi da un'ordinanza del Comune di Padova. Queste le modifiche alla viabilità:

Chiusura temporanea dell’anello pattinabile di Prato della Valle lunedì 6 gennaio dalle ore 14 alle ore 19;

Chiusura temporanea al traffico veicolare lunedì 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 19 di: a) Prato della Valle; b) via Andrea Briosco; c) via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e Prato della Valle; d) via Cavazzana; e) via Umberto I, tratto compreso tra via A. Memmo e Prato della Valle;

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, lunedì 6 gennaio, nei seguenti tratti stradali: a) Prato della Valle - area fronte ristorante Zairo, dalle ore 9 alle ore 20; b) Prato della Valle - lato est compreso tra il numero civico 40 e via Beato L. Belludi (area di sosta esterna alla carreggiata), dalle ore 12 alle ore 20; c) Prato della Valle - lato est compreso tra il tratto adducente all’ex complesso Tre Pini e via Briosco (area esterna alla carreggiata), dalle ore 12 alle ore 20; d) Prato della Valle - tratto adducente all’ex complesso Tre Pini, dalle ore 12 alle ore 20; e) Prato della Valle – lato nord compreso tra via Beato L. Belludi e via Umberto I, ambo i lati, dalle ore 12 alle ore 20; f) Prato della Valle - lato ovest compreso tra via Umberto I e il civico 107, dalle ore 12 alle ore 20; g) Prato della Valle - lato sud compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via G. Carducci, escluso stazione bike-sharing, dalle ore 12 alle ore 20; h) via Umberto I, tratto compreso tra via Andrea Memmo e Prato della Valle, dalle ore 12 alle ore 20; i) via Cavazzana, dalle ore 12 alle ore 20; j) via Andrea Briosco, tratto compreso tra Prato Valle e il civ. 21, dalle ore 12 alle ore 20; k) Prato della Valle, sagrato della basilica di Santa Giustina e porzione prospiciente la caserma “O. Salomone”, dalle ore 12 alle ore 20;

Inversione temporanea del senso unico di circolazione di via Andrea Memmo, tratto compreso tra via Umberto I e via Acquette, con questo nuovo senso di marcia lunedì 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 19;

Sospensione temporanea del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della Valle, lato via A. Cavalletto, lunedì 6 gennaio dalle ore 12 alle ore 20;

Sospensione temporanea delle ordinanze nn. 27485 del 30/03/1999, 316/124011 dell’11/05/2004, 83/38096 del 07/02/2008 come modificata dalla 2018/46/0179 del 13/07/2018, 75 del 04/02/2011, domenica 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 19, con conseguente spegnimento dei varchi elettronici di controllo “Santo”, “Businello” e “Ponti Romani”;

Istituzione del senso unico alternato a vista, lunedì 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 19 in: a) via Andrea Briosco; b) via Giovanni Maria Falconetto.

Linee dei bus deviate

La chiusura al traffico veicolare di Prato della Valle porterà inevitabilmente a delle variazioni per le linee degli autobus che solitamente vi transitano. Queste le modifiche di percorso dalle ore 15 alle ore 19.30 circa:

Linea 3. Andata: Da Stazione Fs deviazione per: via Gozzi, via Falloppio, ospedali, via Gattamelata, via Stoppato, via Manzoni, via D’Acquapendente... Ritorno: percorso inverso fino a via San Micheli, e proseguimento per Pontecorvo, ospedale, via Gozzi e Stazione Fs.

Doppia tratta per il tram

Anche il tram, infine, subirà delle variazioni. Questa la doppia tratta istituita per l'occasione:

Percorso Nord: da Pontevigodarzere a fermata Santo, a partire dalla corsa delle ore 15.34

Percorso Sud: da Capolinea Sud Guizza a Cavalletto, a partire dalla corsa delle ore 15.45