Grande sagra al via nell'Alta, cambia la viabilità per auto e mezzi pubblici: le disposizioni

Torna la sagra di San Giuseppe. E con essa le modifiche alla viabilità: la chiusura al traffico da mercoledì 13 a lunedì 25 marzo di piazza Pio X a Piombino Dese per la festa del patrono causerà un'inevitabile cambio di percorso non solo per auto e moto, ma anche per i mezzi pubblici.

La modifica

A essere interessata è l'autolinea Trebaseleghe-Borgoricco-Padova, che nel periodo sopra indicato dovrà osservare il percorso del sabato, giorno di mercato: sospesa pertanto la fermata di Piombino centro, mentre viene istituita quella sostitutiva all'altezza di via Marconi (vicino al laboratorio di Analisi Selab).