Tra ponteggi e potature di piante: doppia chiusura stradale in centro città

Riceviamo dal Comune di Padova e pubblichiamo:

"Saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare:

via Rolando Da Piazzola (tratto compreso tra via Sant’Agnese e via San Pietro) mercoledì 9 ottobre dalle ore 8 alle 18 con contemporanea inversione dell’attuale senso unico di circolazione in via Rolando Da Piazzola (tratto compreso tra via C. Leoni e via Sant’Agnese) con questa nuova direzione di marcia per il montaggio di un ponteggio di facciata presso un fabbricato.

via Dei Tigli, da lunedì 14 a mercoledì 16 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori) per delle lavorazioni sulle chiome di alcune alberature".