Riviera Mussato, via Rialto e molte altre: sei chiusure stradali a Padova

Ben sei chiusure. E una per ben venti giorni: continuano anche in estate i lavori nelle vie di Padova.

Riviera Albertino Mussato

Riviera Albertino Mussato (nel tratto compreso tra via San Pietro e corso Milano) verrà chiusa al traffico veicolare mercoledì 10 luglio dalle ore 14.30 alle 18 e venerdì 12 luglio dalle ore 8.30 alle ore 18.

Via San Francesco

Via San Francesco, all’incrocio con via Santa Sofia, verrà chiusa al traffico veicolare giovedì 11 luglio dalle ore 6 alle ore 8.

Via Isidoro Wiel

Via Isidoro Wiel verrà chiusa al traffico veicolare lunedì 15 luglio dalle ore 8.30 alle 18. Viene inoltre disposta l’istituzione temporanea dell’obbligo di dare la precedenza per i veicoli percorrenti via Isidoro Wiel, giunti all’incrocio con via D. Campagnola, per il medesimo periodo.

Via Giacomo Leopardi

Via Giacomo Leopardi (nel tratto compreso tra via P.P. Vergerio e via M. Todesco) verrà chiusa al traffico veicolare lunedì 15 luglio dalle ore 8 alle ore 18;

Via Antonio Vallisneri

Via Antonio Vallisnieri verrà chiusa al traffico veicolare venerdì 19 a sabato 20 luglio dalle ore 8.30 alle 18. Viene disposta l’istituzione temporanea dell’obbligo di dare la precedenza per i veicoli percorrenti la via, giunti all’incrocio con via A. Costa, per il medesimo periodo.

Via Rialto

Via Rialto (nel tratto compreso tra via Marsala e via Dei Papafava) verrà chiusa al traffico veicolare da lunedì 22 luglio a lunedì 12 agosto dalle ore 8 alle ore 18. Per il medesimo periodo vengono disposte: l’inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione in via Dei Papafava, con la nuova direzione di marcia da via C. Dottori a via Marsala e l’istituzione del senso unico alternato in via Marsala, tratto compreso tra via G. Prati e via Dei Parafava, con diritto di precedenza per i veicoli provenienti da via G. Prati.