In barba al caldo: sei chiusure stradali temporanee a Padova nei prossimi giorni per lavori

Il caldo non frena i lavori stradali: prevista nei prossimi giorni una serie di chiusure temporanee per alcune vie del centro di Padova.

Via Anelli e via Edoardo Plinio Masini

Per effettuare alcuni lavori di scavo e posa di cavi elettrici nel tratto di via Luigi Anelli compreso tra il numero civico 13 ed il 29 ed in via Edoardo Plinio Masini compreso tra il numero civico 15 ed il 19 viene disposta l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno dalle ore 9 alle ore 18 nei tratti interessati dai lavori (ambo i lati) e l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri in via in via Luigi Anelli ed in via Edoardo Plinio Masini, sempre per il medesimo periodo.

Via Cordenons

Per provvedere alla messa in sicurezza di una parte della copertura dell’edifico residenziale di via Dorighello al civico 12 viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Cordenons (nell’area di cantiere posta in corrispondenza dell’edificio) giovedì 27 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

Via Santa Rosa

Per intervento di manutenzione di una presa del gas in via Santa Rosa, civ. 50 viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via (nel tratto compreso tra via A.F. Bonporti e via Sperone Speroni) nei giorni giovedì 27 e venerdì 28 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18.

Riviera Albertino Mussato

Per realizzare delle pareti in cemento armato tramite fornitura e getto di calcestruzzo nell’immobile sito in riviera Albertino Mussato 77 viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la riviera (nel tratto compreso tra via San Pietro e corso Milano) giovedì 27 e venerdì 28 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.

Via Adolfo Zamboni

Per consentire la sostituzione di un gruppo frigo viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Adolfo Zamboni (nell’area di cantiere posta in corrispondenza dell’edificio fronte al civico 22) sabato 29 giugno dalle ore 7.30 alle ore 17.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

Via San Crispino

Per provvedere alla sostituzione di un condizionatore sul tetto dello stabile al civico 27/A di via San Crispino viene disposta l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nella via (nella porzione di parcheggio indicata dall’apposita segnaletica posta sul fronte dell’edificio al suddetto civico) lunedì primo luglio dalle ore 7 alle ore 10.