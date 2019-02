Viabilità, stop al traffico in due vie. Circolazione vietata per l'allestimento dei cantieri

L'amministrazione comunale rende noti i provvedimenti di sospensione temporanea al traffico veicolare, con due interventi in programma lunedì 25 febbraio. Come di consueto la chiusura dei tratti interessati sarà attiva per il tempo strettamente necessario a eseguire gli interventi. Le strade interessate sono via Dosso Faiti, nel quartiere Palestro, che resterà chiusa il 25 febbraio dalle 8 alle 14 e via Romagna, nella zona si Tombelle di Saonara, chiusa nel tratto tra via Valli e il civico 21 dalle 8 alle 12.

