Corpus Domini, strade chiuse al traffico per il passaggio della processione: l'elenco

Sarà una domenica di chiusure stradali: oltre a quelle interessate dalla "Non Solo Sport Race" in altre vie del pieno centro storico di Padova sarà vietato il transito alle auto.

Le chiusure

Motivo: il "Corpus Domini". Ad annunciarlo è il Comune di Padova: "In occasione della tradizionale processione religiosa del “Corpus Domini” domenica 23 giugno verranno chiuse al traffico veicolare dalle ore 19.00 alle ore 21.30, per il tempo strettamente necessario al transito della processione, le seguenti vie: piazza Duomo, via Monte di Pietà, piazza Dei Signori, via Dante Alighieri, via Ponte Molino, via Petrarca e piazza Petrarca".