Chiuso per due mesi il celebre “Ponte blu” nella Bassa: verrà completamente sostituito

Non è affatto un fulmine a ciel sereno, perché la chiusura era già prevista. Ma ora si sanno le date precise: quasi due mesi di chiusura per il celebre “Ponte Blu” di Bovolenta.

La chiusura

A dare la notizia tramite la pagina Facebook del Comune di Bovolenta è il sindaco Anna Pittarello, che comunica: “Il ponte blu verrà totalmente chiuso al traffico veicolare e pedonale dal 15 luglio al 7 settembre per la completa sostituzione. A breve verrà emessa apposita ordinanza comunale e provinciale per le chiusure parziali delle strade comunali per l'allestimento del cantiere e l'ordinanza provinciale per i percorsi alternativi. Ci scusiamo per i disagi”.