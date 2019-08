Tratto di strada provinciale chiuso per dieci giorni nella Bassa: deviazioni per auto e bus

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Si informa che, per esigenze di sicurezza del servizio ferroviario, dall’inizio del servizio di mercoledì 21 agosto alla fine del servizio di sabato 31 agosto verrà chiuso al traffico un tratto della Strada Provinciale 23 “del Sasso” - via Frassine in corrispondenza del passaggio a livello nel comune di Correzzola. Pertanto le corse delle autolinee Cantarana - Correzzola - Padova e Padova - Piove - Rottanova effettueranno percorso in deviazione.

Da Padova: giunti alla rotatoria di Bivio Correzzola anziché svoltare a sinistra si proseguirà diritti fino a raggiungere la rotatoria con la Monselice Mare a Villa del Bosco, dove si svolterà in direzione Chioggia, dopo circa 1 km si dovrà svoltare a sinistra per via Vanezza, giunti in fondo alla strada allo stop si svolterà a destra per riprendere il normale percorso di linea.

Da Cantarana/Correzzola: percorso inverso.

Fermate sospese: Correzzola Cimitero, via Frassine. Fermate sostitutive: bivio Correzzola, Correzzola bar alimentari".