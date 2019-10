Lavori in tre strade di Padova, scatta la chiusura al traffico: l'elenco delle vie interessate

Tutte da un giorno: tripla chiusura temporanea per lavori in altrettante vie di Padova. Di seguito l'elenco delle vie coinvolte.

Via Girolamo Frigimelica

Per un intervento di manutenzione alla condotta del gas viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Girolamo Frigimelica martedì 22 ottobre (o mercoledì 23 ottobre in caso di maltempo) dalle ore 8.30 alle ore 18.

Via Cesare Cremonino

Per lavori viene chiusa temporanea al traffico veicolare via Cesare Cremonino (nel tratto compreso tra il numero civico 54 ed il termine della via) martedì 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 11.

Via Rudena

Per lavori viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Rudena (nel tratto compreso tra le vie Cappelli e Bellano) giovedì 24 ottobre dalle ore 9 alle ore 11 e istituito temporaneamente il senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Rudena compresi tra l’area di cantiere e le vie Bellano e Cappelli, per il transito dei residenti e per l’accesso alle proprietà private.