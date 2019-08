“Deviazione per manifestazione”: la storica fiera nell'Alta causa modifiche alla viabilità

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

“In occasione della 835esima 'Fiera dei Mussi' a Trebaseleghe dalle ore 14 di mercoledì 28 agosto e fino alla fine del servizio di martedì 10 settembre la fermata del capolinea di via Marconi dell'autolinea Trebaseleghe-Padovaverrà effettuata vicino al cinema Las Vegas in SR 245 (fermate Bonaventura). Nella giornata di sabato 7 settembre verrà chiuso al traffico anche un tratto della SR.245 del centro di Trebaseleghe, pertanto la fermata provvisoria del cinema Las Vegas verrà effettuata in via Padova vicino all’entrata del deposito bus. In questo giorno si dovrà osservare la seguente deviazione:

Da Padova: giunti alla nuova rotatoria di Trebaseleghe” ristorante Baracca” non si proseguirà per il centro di Trebaseleghe ma si prenderà a destra e subito diritti per via Draganziolo/Villanova (nuova circonvallazione), quindi alla successiva rotatoria si prenderà la terza uscita e si proseguirà mantenendo la sinistra per via Padova dove si effettuerà il capolinea provvisorio prima dell’entrata del nostro deposito autobus.

giunti alla nuova rotatoria di Trebaseleghe” ristorante Baracca” non si proseguirà per il centro di Trebaseleghe ma si prenderà a destra e subito diritti per via Draganziolo/Villanova (nuova circonvallazione), quindi alla successiva rotatoria si prenderà la terza uscita e si proseguirà mantenendo la sinistra per via Padova dove si effettuerà il capolinea provvisorio prima dell’entrata del nostro deposito autobus. Da Trebaseleghe: dopo aver effettuato l’inversione di marcia all’interno del deposito, si effettuerà il capolinea per Padova sul lato opposto a quello di scarico, quindi percorso inverso. Le sole soste tecniche lunghe da arrivo e ripartenza dovranno essere effettuate in deposito.

Fermate sospese: Trebaseleghe capolinea, Baracca (solo per il giorno 7 settembre). Fermate sostitutive: Cinema Las Vegas (fermata Bonaventura, escluso il 7 settembre), via Padova vicino all’entrata del deposito autobus (solo per il giorno 7 settembre), via Castellana Sr 245 fronte al supermercato Dico, prima della rotatoria in entrambi i sensi di marcia (solo per il giorno 7 settembre)”.