Rischio rimozioni forzate causa doppia manifestazione: le modifiche a Padova

Tra chiusure e divieti di sosta. Causa doppia manifestazione: a comunicarlo è il Comune di Padova.

"Reach the Goal"

Giovedì 12 settembre in occasione della manifestazione “Reach the Goal” verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli - eccetto che per eventuali veicoli autorizzati dall’organizzazione - in via Andrea Moroni dalle ore 12 alle ore 21 e in piazzale Azzurri d’Italia dalle ore 12 alle ore 17.30. Verrà inoltre istituita la chiusura al traffico veicolare in piazzale Azzurri d’Italia, compreso il tratto di collegamento con via A. Moroni prospiciente il palazzetto dello sport, dalle ore 14 alle ore 17.30.

Cicap Fest

Per la manifestazione “Cicap Fest 2019” verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Guglielmo Oberdan (nel tratto compreso tra via otto febbraio 1848 ed il numero civico 1, lato civici dispari) nelle aree delimitate da apposita segnaletica - compreso il sottoportico - da venerdì 13 a domenica 15 settembre.