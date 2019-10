Deviazioni obbligatorie per auto e bus per la Fiera annuale nell'Alta: le modifiche alla viabilità

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Si informa che in occasione dell’annuale Fiera Franca di Cittadella dalle ore 17.30 di sabato 26 ottobre e fino a lunedì 28 ottobre compreso i percorsi delle autolinee in oggetto verranno modificati come segue:

Autolinea Bassano - Padova. Da Bassano: arrivati a Cittadella ai piedi del cavalcavia della tangenziale di Borgo Vicenza non si uscirà a destra ma si proseguirà diritti, superato il distributore Esso si uscirà dalla tangenziale a destra, quindi si prenderà la prima a sinistra per via Mazzini si seguirà la stessa fino all’incrocio, qui si proseguirà a destra per via Cà Nave e allo stop si svolterà a destra immettendosi nel normale percorso di linea. da Padova: giunti a Cittadella dopo il passaggio a livello si svolterà a sinistra per via Cà Nave si proseguirà diritti fino alla fine della strada, quindi ci si immetterà sulla tangenziale si seguiranno le indicazioni per Bassano e alla rotatoria di Borgo Bassano si svolterà a sinistra per il normale percorso di linea. Le corse in partenza da Cittadella e dirette a Padova/Onara uscite dal deposito di Cittadella percorreranno la SR.53 fino alla rotatoria di Borgo Bassano, quindi percorso di linea Bassano - Padova e poi deviazione fino a raggiungere la fermata di via Borgo Padova p.l. FS. La corsa delle ore 5.45 in partenza da Cittadella e diretta a Bassano uscite dal deposito di Cittadella percorreranno la SR.53 fino alla rotatoria di Borgo Bassano, qui svolteranno a destra fino a raggiungere la fermata del Pozzetto (inizio carico). Le corse bis Bassano Centro Studi - Cittadella delle ore 13.15 arrivate a Cittadella effettueranno la fermata di scarico prima del passaggio a livello in via Borgo Padova. Per poter effettuare la corsa Cittadella - Mussolente delle ore 13.50 si dovrà transitare per S.Donato, arrivati allo stop si girerà a destra per la tangenziale quindi la corsa proseguirà in direzione Bassano. Fermate sospese: Cittadella Porta Vicenza, Cittadella Riva IV Novembre Consorzio Agrario, Cittadella Viale Stazione FS, Cittadella Ospedale, Cittadella Porta Treviso. Fermata sostitutiva: via Cà Nave vicino sede Inps;

Da Cittadella: Le corse in partenza da Cittadella dirette a Villa del Conte/Padova effettueranno la partenza dalla fermata denominata da Gamba in via Borgo Treviso con il seguente percorso in deviazione: usciti dal deposito si raggiungerà Cittadella per via Borgo Treviso si effettuerà la manovra di inversione sulla rotatoria prima del passaggio a livello e si raggiungerà la fermata Cittadella da Gamba. Da Padova: giunti a Cittadella in via Borgo Treviso si effettuerà manovra di inversione sulla rotatoria prima del passaggio a livello, quindi ci si posizionerà sulla fermata del capolinea provvisorio Cittadella da Gamba. Corse in arrivo a Cittadella da Padova via Villa del Conte: le corse che terminano il servizio a Cittadella che devono raggiungere il deposito autobus se sprovviste di viaggiatori, giunte alla grande rotatoria di Cittadella dopo il sottopasso ferroviario, proseguiranno diritti fino a raggiungere il deposito autobus. La corsa delle ore 14.55 proveniente da Padova - Marsango - Cittadella, giunta in Borgo Padova svolterà a destra per via Cà Nave, dovrà transitare per la SP.47 e per la SR.53 fino a raggiungere la rotonda dell’Euronics, per poi girare a destra, alla successiva rotonda diritti, alla successiva rotonda di Borgo Treviso a destra, si effettuerà la manovra di inversione sulla rotatoria prima del passaggio a Livello e si raggiungerà la fermata Da Gamba. Fermate sospese: Cittadella Riva IV Novembre Consorzio Agrario, Cittadella Ospedale, Cittadella Porta Treviso Bersagliere. Fermata sostitutiva: Cittadella “da Gamba” in via Borgo Treviso; Autolinea Padova - Carmignano - Cittadella. Da Padova/Carmignano: subito dopo il ponte sul Brenta si svolterà a destra in direzione Fontaniva, si attraverserà Fontaniva centro e arrivati in via Borgo Vicenza a Cittadella si effettuerà lo scarico dei viaggiatori sulla fermata Mom di fronte all’hotel Palace, quindi si effettuerà la manovra di inversione sulla rotatoria sotto il cavalcavia della tangenziale, e si raggiungerà la fermata Mom, capolinea provvisorio nei pressi dell’Hotel Palace. Le corse con prosecuzione del turno di servizio per Villa del Conte/Padova dovranno transitare per la SP.47 e per la SR.53 fino a raggiungere la rotonda dell’Euronics, per poi girare a destra, alla successiva rotonda diritti, alla successiva rotonda di Borgo Treviso a destra, si effettuerà la manovra di inversione sulla rotatoria prima del passaggio a Livello e si raggiungerà la fermata Da Gamba. La corsa Cittadella - Carmignano - Padova delle ore 12.30 uscita dal deposito percorrerà la SR.53 per poi proseguire per Cittadella SP.47, arrivati sotto il cavalcavia di Borgo Vicenza svolterà a destra per Fontaniva ed effettuerà la fermata sostitutiva MOM vicino all’Hotel Palace, quindi per Carmignano si transiterà per Fontaniva centro (vecchio percorso di linea). La corsa di ritorno da Padova per Carmignano - Cittadella delle ore 18.25 dovrà effettuare il percorso inverso per poi raggiungere il deposito di Cittadella. Fermate sospese: Cittadella Borgo Vicenza, Cittadella RIVA IV Novembre Consorzio Agrario, Cittadella Ospedale, Cittadella Porta Treviso. Fermata sostitutiva: Via Borgo Vicenza f.ta MOM vicino Hotel Palace".