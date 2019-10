La tradizionale sagra comporta la chiusura delle strade del centro: tutte le deviazioni

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Si informa che per lo svolgimento della tradizionale Fiera a Noventa Padovana dalle ore 14.30 di venerdì 25 ottobre e fino alla fine del servizio di mercoledì 30 ottobre le corse dell’autolinea Stra - Noventa Padovana - Padova effettueranno il seguente percorso in deviazione:

Da Padova: giunti alla rotatoria di via Caduti sul Lavoro anziché girare a destra si proseguirà diritti per via Cappello al termine della quale si svolterà a destra per via Valmarana quindi alla rotatoria si proseguirà diritti per il normale percorso di linea.

Da Stra: giunti alla rotatoria di via Valmarana in SP.33 anziché girare a sinistra si proseguirà diritti, effettuata la fermata di Noventa P. Scuole medie si girerà a sinistra per via Buonarroti, la si percorrerà tutta e allo stop si svolterà a sinistra per via Cappello giunti alla rotatoria si proseguirà diritti per il normale percorso di linea.

Fermate sospese: Noventa Chiesa, Noventa via Caduti sul Lavoro, Noventa Municipio via Roma. Fermate sostitutive: Pub Melograno via Cappello, Via Cappello Civ 32, Via Valmarana Scuole medie, Via Valmarana Civ. 12".